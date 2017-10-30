Картель при закупках медизделий организовали аукционные роботы

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела по признакам картельного сговора на аукционах на поставку расходных материалов для коронарографии и стентирования в отношении ООО «Валирия» и ООО «Эгамед». Общая сумма начальных цен на аукционах превысила 145 млн рублей. Ведомство подозревает поставщиков в использовании специального программного обеспечения, настроенного на поддержание максимальной цены на аукционе.

«В эпоху цифровой экономики ФАС России сталкивается с новыми вызовами, связанными с заключением и реализацией антиконкурентных соглашений с использованием новейших технологий, и мы обладаем всеми средствами, чтобы эффективно противостоять им», – прокомментировал статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

В октябре 2017 года ФАС возбудила дело о картельном сговоре ООО «ЗетМед», ООО «ОМТ», ООО «Орнел» и индивидуального предпринимателя при проведении 185 аукционов на поставку медицинских изделий для травматологии и ортопедии. Общая сумма аукционов составила 1 млрд рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Валирия» на 50% принадлежит Марии Стуколовой, на другие 50% – Юрию Тихову. Выручка компании в 2016 году составила 257,9 млн рублей, а чистая прибыль – 21,4 млн рублей.

ООО «Эгамед» принадлежит Николаю Бойкову. Выручка компании в 2016 году составила 52,0 млн рублей, а чистая прибыль – 6,2 млн рублей.

Источник: ФАС России

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