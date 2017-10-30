Торговые сети готовы к взаимодействию с фармотраслью

Состоялось заседание Комиссии по обращению лекарственных средств НП «Опора России». Основная тема обсуждения — вопрос о продаже лекарственных препаратов в продовольственных торговых сетях. В мероприятии участвовали представители как фармацевтической отрасли, так и продуктового ритейла.

Открыл заседание председатель Комиссии Дмитрий Целоусов, сообщив участникам, что идея продажи лекарств в магазинах уже в четвертый раз поднимается на уровне Правительства Российской Федерации (предыдущие попытки были в 2009, 2012 и 2014 годах). Ее сторонники считают, что заботятся о доступности лекарственных средств. Однако фармпромышленность уверена, что не учтено, что сети, где и планируется продавать лекарства, работают лишь в крупных городах и никогда не пойдут в отдаленные труднодоступные территории и сельскую местность. А именно там и есть проблемы с лекарственным обеспечением. Министерство здравоохранения РФ в свое время сумело заблокировать предлагаемые поправки в законодательство, так как речь идет о безопасности и здоровье людей.

В 2014 году по инициативе Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма», являющейся членом НП «ОПОРА», на площадке «ОПОРЫ РОССИИ» дважды проводились круглые столы по данной тематике: сначала с представителями бизнеса, а затем с участием основного регулятора – Минздрава РФ. По итогам обсуждения и на основании произведенных расчетов экономических последствий для аптечной системы «ОПОРА РОССИИ» поддержала консолидированную позицию представителей фармацевтической отрасли и подготовила соответствующие обращения в адрес профильных руководителей Правительства РФ.

31 августа 2017 г. вопрос о продаже лекарств в торговых сетях в очередной раз подняли на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. И вновь (как в 2014 г.) дано поручение Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах. Фармацевтическое сообщество опять намерено противостоять данной идее, но перед этим решило выслушать позицию представителей продуктового бизнеса.

На заседании Комиссии по обращению лекарственных средств «ОПОРЫ РОССИИ» со стороны фармотрасли свою точку зрения представили генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, коммерческий директор Центра Внедрения «Протек» Борис Попов, исполнительный директор Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» и НП «Аптечная Гильдия» Елена Неволина, исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», председатель Комиссии Дмитрий Целоусов, зам. исполнительного директора ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова.

Выступающие от отрасли оказались единодушны во мнении: у всех участников должны быть единые, равные условия работы. Фармацевтическая деятельность, к которой относится розничная торговля лекарственными средствами, является лицензируемой. Продуктовому ритейлу на законных основаниях достаточно и сейчас получить лицензию и работать с соблюдением всех требований российского законодательства, а если они хотят продавать только безрецептурные препараты, для этого тоже есть определенный вид аптечной организации – аптечный киоск. Кстати, с начала 2017 года сразу несколько ведущих продуктовых ритейлеров заявили о планах открыть на своих или арендованных площадях аптеки. Среди них – X5 Retail Group, «Магнит» (АО «Тандер»).

Фармацевтический рынок жестко регулируется государством: регулируются цены на значительную часть аптечного ассортимента – препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также предельные размеры надбавок на ЖНВЛП, принимаемые в каждом субъекте РФ; аптечные организации должны иметь утверждаемый Правительством минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (вне зависимости от спроса населения); обязательным лицензионным требованием является наличие у специалистов, занимающихся продажей лекарств, фармацевтического образования (с сертификатами специалиста или, начиная с 2016 г., свидетельства об аккредитации и последующим регулярным обновлением знаний в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования).

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин, директор Союза независимых сетей России Сергей Кузнецов — представители продуктового ритейла – сообщили, что если на государственном уровне обсуждается данный вопрос и решение о продаже лекарственными препаратами в продовольственном ритейле в будущем будет принято, то торговые сети готовы к взаимодействию с фармотраслью, в т.ч. с целью формирования единого закрытого перечня лекарственных препаратов, предназначенного для продажи в продовольственных магазинах.

Представитель АКОРТ от группы компаний «Дикси» Владимир Гончаревич сообщил, что мы идем к современному рынку, и потребителю будет удобно приобретать лекарства в ближайшем магазине. Кроме того, торговые сети способны быстро перестраиваться под новые технологии (оперативно перейти на ЕГАИС, онлайн-кассы и др.) И аптекам необходимо понимать, что для них это вызов.

Завершая заседание, председатель Комиссии по обращению лекарственных средств «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Целоусов подчеркнул, что пока состоялся лишь общий обмен мнениями между представителями бизнеса. Теперь, как согласились все участники, необходимо встретиться с представителями регуляторов: Минздравом, Росздравнадзором, Минпромторгом, чтобы прояснить вопросы, связанные с лицензированием, возможными списками безрецептурных препаратов, уточнением юридических нюансов.

gmpnews