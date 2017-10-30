«АКРИХИНу» дана высокая оценка в наращивании производства и разработке новых ЛП

На производственной площадке АО «АКРИХИН» состоялось заседание Совета директоров предприятий и организаций при Главе Ногинского муниципального района. В обсуждении результатов деятельности в 2017 году, текущих проблем и планов на будущее приняли участие топ-менеджеры более 40 крупнейших хозяйствующих субъектов района и руководство компании «АКРИХИН».

С большим интересом члены Совета посетили основные объекты производственного комплекса «АКРИХИНа» в Старой Купавне. Особое внимание гости уделили Центру научных исследований и разработок, микробиологической лаборатории и цеху по производству мягких и жидких лекарственных форм. Они смогли воочию убедиться, что производство лекарственных препаратов на «АКРИХИНе» осуществляется на самом высоком технологическом уровне и с неукоснительным соблюдением стандартов Надлежащей производственной практики (GMP).

Президент компании «АКРИХИН» Денис Четвериков, представляя компанию, рассказал Совету директоров об основных направлениях развития предприятия на ближайшее время: «Приоритетным направлением нашей работы является расширение портфеля препаратов – как собственных, так и выпускаемых в партнерстве с зарубежными фармацевтическими компаниями. Мы работаем над созданием новых лекарственных средств, чтобы предложить пациентам качественную и эффективную помощь». Он также сообщил о весомом вкладе «АКРИХИНА» как крупного налогоплательщика и работодателя в развитие Ногинского района, оказываемой в городе Старая Купавна спонсорской и благотворительной помощи.

Глава района Игорь Красавин дал высокую оценку успехам «АКРИХИНа» в наращивании производства и разработке новых лекарственных препаратов, что позволило предприятию войти в число лидеров фармацевтической промышленности России.

Совет директоров организаций Ногинского муниципального района при Главе Ногинского муниципального района возобновил свою работу после назначения на эту должность Красавина И.П. в феврале 2017 года. Целью деятельности Совета является обеспечение практического взаимодействия органов местного самоуправления с хозяйствующими организациями, расположенными на территории Ногинского муниципального района. Совет решает следующие основные задачи: разработка предложений по развитию и совершенствованию инновационной деятельности, содействие формированию благоприятной среды для работы организаций, устранению административных барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также улучшению экологической ситуации в районе.

АО «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая эффективные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее востребованных российскими пациентами терапевтических групп. Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих локальных фармацевтических производителей на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста и развития. В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из которых выпускается на производственной площадке в Московской области. Препараты относятся к основным фармакотерапевтическим направлениям – туберкулез, диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология и др. и выпускаются в полном соответствии со стандартами GMP.

gmpnews