Amazon может выйти на фармацевтический рынок уже в этом году «АКРИХИНу» дана высокая оценка в наращивании производства и разработке новых ЛП » Премьер РФ поручил проработать вопросы закупки и регистрации инновационных ЛП Премьер России Дмитрий Медведев провёл заседание Консультативного совета 16 октября 2017 года. По итогам которого приняты, в частности, следующие решения и даны поручения: Минфину России (А.Г.Силуанову), Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) и ФАС России (И.Ю.Артемьеву)проработать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями вопрос целесообразности закупки инновационных лекарственных препаратов, находящихся под патентной защитой, путём заключения контрактов без проведения электронных аукционов. О результатах доложить до 28 ноября 2017 года в Правительство Российской Федерации. Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) и ФАС России (И.Ю.Артемьеву) проработать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями с учётом международного опыта вопрос целесообразности введения ускоренной процедуры государственной регистрации инновационных лекарственных препаратов. О результатах доложить до 28 ноября 2017 года в Правительство Российской Федерации. Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), ФАС России (И.Ю.Артемьеву) и Роспатенту (Г.П.Ивлиеву) проанализировать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями правоприменительную практику в сфере защиты исключительных прав на изобретения, относящиеся к лекарственным средствам, и представить до 14 марта 2018 года в Правительство Российской Федерации согласованные предложения о целесообразности совершенствования законодательства в указанной сфере. gmpnews