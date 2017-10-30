Amazon может выйти на фармацевтический рынок уже в этом году

Amazon подала заявки властям 12 штатов на получение лицензии на оптовую торговлю лекарствами, передает St. Louis Post-Dispatch. Все, кроме одной, получили одобрение. По мнению американских изданий, это говорит о том, что компания Джеффа Безоса выйдет на фармацевтический рынок уже в этом году, а крупные аптечные сети ждет крах.
Amazon занимает все больше рыночных ниш, так или иначе связанных с доставкой товаров. Одним из последних приобретений компании стала продуктовая сеть Whole Foods, что говорит о желании Amazon доставлять своим клиентам еще и скоропортящиеся товары, в частности, еду.
Поэтому совершенно очевидным кажется желание Amazon выйти на многомиллиардный рынок лекарств, которые часто необходимо доставлять покупателям на дом.
Слухи об этом ходят уже несколько лет, но недавно Amazon подала заявки властям 12 штатов на получение лицензии на оптовую торговлю медицинскими товарами.
Речь идет о штатах Мэн, Невада, Аризона, Северная Дакота, Луизиана, Алабама, Нью-Джерси, Мичиган, Коннектикут, Айдахо, Нью-Хэмпшир, Орегон и Теннесси. Во всех штатах, кроме Мэна, заявки уже одобрены.
Тип лицензии, выданной Amazon, позволяет компании продавать медицинские приборы и лекарства, для которых не требуется получение рецепта врача. Пока Amazon имеет право только на оптовые продажи, для выхода на розничных покупателей ей необходимо получать отдельную лицензию.
По мнению экспертов, решение о тотальном выходе компании Безоса на фармацевтический рынок может быть принято уже на ближайшем ежегодном собрании акционеров Amazon, которое состоится до конца ноября.
Если Amazon станет продавать лекарства через собственный сайт, то сможет предложить покупателям дополнительные услуги, как например, управление рецептами, скидки и даже бесплатные дженерики постоянным покупателям. Для торговли медицинскими устройствами компании уже зарегистрировала сайт AmazonRX.com, пишет CNBC.
Другие участники рынка сильно обеспокоены активностью Amazon на фармрынке. Так, страховая компания CVS Health ведет переговоры о покупке Aetna — одной из крупнейших в США сетей аптек. Как говорит аналитик RBC Capital Markets Джордж Хилл, в компании считают, что «должны защитить бизнес от посягательств Amazon».