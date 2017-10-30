Amazon может выйти на фармацевтический рынок уже в этом году

Amazon занимает все больше рыночных ниш, так или иначе связанных с доставкой товаров. Одним из последних приобретений компании стала продуктовая сеть Whole Foods, что говорит о желании Amazon доставлять своим клиентам еще и скоропортящиеся товары, в частности, еду.

Поэтому совершенно очевидным кажется желание Amazon выйти на многомиллиардный рынок лекарств, которые часто необходимо доставлять покупателям на дом.

Слухи об этом ходят уже несколько лет, но недавно Amazon подала заявки властям 12 штатов на получение лицензии на оптовую торговлю медицинскими товарами.