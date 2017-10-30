За 5 лет производство фармпродукции в Азербайджане вырастет в 60 раз

Производство фармацевтической продукции в Азербайджане в ближайшие пять лет вырастет в 58,4 раза, следует из концепции социально-экономического развития на 2018 и последующие три года, представленной на обсуждение в парламент.

Согласно документу, в 2017 году объемы производства фармацевтической продукции составят 1,5 миллиона манатов, а в 2018 году — 1,9 миллиона манатов.

В настоящее время эта сфера в Азербайджане почти не развита, большая часть лекарств и другой фармпродукции импортируется из-за рубежа. В стране действует ряд узкопрофильных предприятий, таких как «Азерйод», однако производство таблеток, антибиотиков и других лекарств в Азербайджане еще не налажено.

Чтобы исправить эту ситуацию в сентябре 2016 года в стране началось создание Пираллахинского промышленного парка. В настоящее время в промпарке ведется строительство завода азербайджанской компании Diamed C и двух фармацевтических заводов с иностранным капиталом — азербайджано-российского и азербайджано-иранского заводов. Недавно аналогичное соглашение было подписано с украинской компанией «Индар».

Вместе с тем, интерес к строительству в Азербайджане фармацевтических заводов проявляют компании из Беларуси, Южной Кореи и Японии.

После ввода в строй этих заводов в Азербайджане ожидается значительный рост производства фармацевтической продукции. Так, согласно концепции, уже в 2019 году объемы производства в этой сфере должны достигнуть 69,5 миллиона манатов, в 2020 году — 77,6 миллиона манатов, а в 2021 году — 87,6 миллиона манатов.

Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов

trend.az