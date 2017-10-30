Импорт медикаментов в Казахстан за год вырос на 33%

Казахстанцы стали больше потреблять лекарств — отечественные производители не могут удовлетворить этот спрос. Импорт медикаментов за год вырос на 33%, при этом доля импорта на внутреннем рынке оценивается в 58-100%.

Импортеры медикаментов пытаются восстановить свои позиции на казахстанском рынке, за январь-август текущего года в Казахстан было ввезено 16,6 тысячи тонн лекарств, или на 32,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Таким образом объем импорта медикаментов превысил уровни не только 2016, но и 2015 года (14,6 тысячи тонн за 8 месяцев).

В денежном выражении прирост суммы ввоза лекарств был менее значительным, по сравнению с уровнем годом ранее стоимость импорта выросла на 21,2% до $524,2 млн.

Таким образом, процесс сокращения импорта на казахстанском фармрынке, фиксировавшийся с 2014 года, в этом году приостановился.

Увеличение импорта — ответ на рост спроса на медикаменты со стороны казахстанских потребителей, причем рост потребления наблюдается по антибиотикам и иным фармпрепаратам, а вот продажи поддерживающих и профилактических препаратов падают.

В частности, после резкого спада в 2014-2015 годах продажи антибиотиков в Казахстане с 2016 года вновь пошли на увеличение. В текущем году в РК было реализовано порядка 45,2 тонны антибиотиков, или на 19,7% больше уровня за январь-август 2016 года. Импорт соответствующей группы препаратов также увеличился на 19,6% — при этом привозные медикаменты составляют 85,6% всего объема внутреннего рынка.

Аналогичная история и с лекарствами и прочими фармацевтическими препаратами — рост их потребления начался в прошлом году и продолжается до сих пор. В этом году на внутреннем рынке было продано 33,1 тысячи тонн, или на 28,4% больше, чем год назад. Доля импорта на рынке увеличилась с 56,8% до 57,6%.

Казахстанцы закупают медикаменты, необходимые для лечения уже выявленных заболеваний, но при этом экономят на профилактике и укреплении иммунитета; продажи провитаминов, витаминов и их производных в РК падают на протяжении последних двух лет. За 8 месяцев текущего года в стране было продано 85 тонн витаминов и провитаминов, или на 27% меньше, чем в прошлом году. При этом весь ассортимент в РК представлен импортом.

Лидером на рынке импорта медикаментов в РК по-прежнему является Германия, препараты немецкого производства в этом году составили 17,8% ввоза, или $93,4 млн. За год сумма импорта немецких медикаментов в в РК увеличилась сразу на $15,3 млн.

Также резко в этом году увеличился завоз лекарств и других фармпрепаратов в РК из России — за год сумма импорта увеличилась сразу на $10,8 миллиона, и из Нидерландов — прирост на $9,6 млн.

kursiv.kz