Novartis приобретет Advanced Accelerator Applications

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG объявила о планах приобретения французской биофармацевтической компании Advanced Accelerator Applications SA (AAA), специализирующейся на разработке радиофармацевтических препаратов, сообщает Fox Business. Сумма сделки – 3,9 млрд долл. (41 долл. за акцию). Novartis намерена финансировать сделку за счет заемных средств.
Как отметили в Novartis, сделка позволит компании укрепить свой онкобизнес, добавив в ассортимент радионуклидный препарат Lutathera.
Сделка подлежит одобрению регуляторными органами. Для завершения сделки Novartis должна выкупить у акционеров AAA, по меньшей мере, 80% их бумаг.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»