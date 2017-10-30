Импорт медикаментов в Казахстан за год вырос на 33% » Novartis приобретет Advanced Accelerator Applications Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG объявила о планах приобретения французской биофармацевтической компании Advanced Accelerator Applications SA (AAA), специализирующейся на разработке радиофармацевтических препаратов, сообщает Fox Business. Сумма сделки – 3,9 млрд долл. (41 долл. за акцию). Novartis намерена финансировать сделку за счет заемных средств. Как отметили в Novartis, сделка позволит компании укрепить свой онкобизнес, добавив в ассортимент радионуклидный препарат Lutathera. Сделка подлежит одобрению регуляторными органами. Для завершения сделки Novartis должна выкупить у акционеров AAA, по меньшей мере, 80% их бумаг. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»