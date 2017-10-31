ФАС закончила проверку «Фармстандарта» и «Биокада»

У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) нет претензий к ЗАО «Биокад» и АО «Фармстандарт». Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал «ФВ», 25 июля 2017 г. ФАС начала проверку компаний «Фармстандарт» и «Биокад» по подозрению в крупном картеле на торгах при закупках по программе «Семь нозологий». «В ходе проверки фармкомпаний «Биокад» и «Фармстандарт» ФАС России не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства», – уточняют в ФАС.

История проверки компаний получила широкую огласку после того как в официальном Telegram-канале ФАС появилась запись о том, что работники «Биокада» препятствовали проверке. Однако позже фармпроизводитель сообщил, что произошла техническая ошибка сотрудника, который не был уведомлен о проверке ФАС России.

В «Фармстандарте» тогда же пояснили, что компания не нарушает законодательства и по всем возникающим вопросам старается оперативно предоставлять информацию сотрудникам ФАС.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»