Квартальная прибыль Pfizer составила 2,8 млрд долл.

Американская фармацевтическая компания Pfizer повысила прогноз прибыли на акцию на 2017 г. с 2,54–2,60 долл. до 2,58–2,62 долл., сообщает FirstWord Pharma. Компания также изменила прогноз по объему продаж с 52,0–54,0 млрд долл. на 52,4–53,1 млрд долл.

Объем продаж подразделения Innovative Health вырос на 11% и составил 8,1 млрд долл., в основном, благодаря показателям по препаратам Ibrance, Eliquis, Xtandi и Xeljanz.

Объем продаж препарата Ibrance по сравнению с III кварталом 2016 г. вырос на 60% и составил 878 млн долл. Выручка по препарату Eliquis увеличилась на 43% – до 644 млн долл. Показатель по препарату Xeljanz вырос на 48% – до 348 млн долл. Продажи препарата Xtandi достигли 150 млн долл.

Между тем, объем продаж вакцины Prevnar 13 снизился на 1%, составив 1,5 млрд долл. Объем продаж препарата Enbrel сократился на 13% – до 613 млн долл. на фоне конкуренции со стороны биосимиляров в большинстве развитых европейских стран.

Квартальный объем продаж подразделения Essential Health сократился на 12% – до 5,1 млрд долл. Продажи на развивающихся рынках выросли на 10% – до 2,8 млрд долл. Выручка от биосимиляров подскочила на 70% – до 141 млн долл.

В III квартале 2017 г. общий объем продаж Pfizer вырос на 1% и составил 13,2 млрд долл., что соответствует прогнозам аналитиков. Чистая прибыль удвоилась и составила 2,8 млрд долл. против 1,4 млрд долл. в III квартале 2016 г.

Pfizer объявил о намерении рассмотреть стратегические альтернативы для своего безрецептурного подразделения, объем продаж которого в III квартале 2017 г. вырос на 4% и составил 829 млн долл. В Pfizer не исключают выделение его в самостоятельную компанию или продажу. Решение должно быть приято в следующем году.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»