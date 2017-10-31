Взятку в 2,4 млн рублей за земельный участок под аптеку придется отдать государству

Шпаковский районный суд Ставропольского края удовлетворил гражданский иск краевого прокурора о взыскании в доход бюджета Российской Федерации денежных средств, полученных в результате совершения коррупционного преступления.

Иск был подан к бывшему главе Михайловска Александру Лунину, который руководил городом на протяжении 20 лет. Как сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда, в 2014 году бывшего чиновника приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 40 млн руб. за получение взяток, превышение должностных полномочий и подделку документов. Среди эпизодов, которые были подтверждены в суде, факт получения «благодарности» в размере 2,4 млн руб. за выделение земельного участка под строительство аптеки без проведения торгов в 2010 году. Что это было за фармацевтическое предприятие и какую ответственность понес взяткодатель, прокуратура не сообщает.

Прокурор потребовал взыскать в пользу государства с осужденного экс-градоначальника доходы, полученные в результате совершения им преступлений коррупционной направленности. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»