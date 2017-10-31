Квартальные продажи Shire выросли на 7%

В III квартале 2017 г. объем продаж ирландской фармацевтической компании Shire увеличился на 7% и составил 3,7 млрд долл. благодаря росту спроса на иммунологические препараты, сообщает FirstWord Pharma. Выручка от продажи этих препаратов подскочила на 32% – до 801,7 млн долл.

Как отметил исполнительный директор Shire Флемминг Орнсков, компании удалось показать высокий темп роста объема продаж, невзирая на дефицит поставок препарата Cinryze и дженериковую конкуренцию в отношении препарата Lialda. По его словам, дефицит поставок Cinryze связан с производственными проблемами у контрактного производителя. Поставки в полном объеме начались уже в октябре.

Квартальный объем продаж Cinryze упал на 66% – до 56,9 млн долл., показатель по препарату Lialda сократился на 58% – до 87,6 млн долл.

За прошедшие три месяца объем продаж гематологических препаратов вырос на 4% и составил 916 млн долл. Продажи ЛП для лечения наследственных заболеваний сократились на 7% – до 628,1 млн долл.

Чистая прибыль Shire в III квартале составила 550,8 млн долл., что существенно ниже прогнозов аналитиков (771 млн долл.). За аналогичный период 2016 г. компания показала убыток в размере 386,8 млн долл., что связано с расходами на финансирование сделки по приобретению компании Baxalta за 32 млрд долл.

По прогнозу Shire, в 2017 г. прибыль на акцию составит 14,80–15,20 долл. при объеме продаж 14,3–14,6 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»