Виктор Дмитриев: российские лекарственные препараты смогли значительно укрепиться на рынке

Благодаря реализации программы «Фарма-2020», а также политике импортозамещения, российские лекарственные препараты смогли значительно укрепиться на рынке. Об этом заявил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, выступая на VIII Сибирском медико-фармацевтическом форуме.

«В сентябре 2017 года наблюдается рост доли отечественных препаратов: доля рынка российских препаратов составила 29% в сентябре 2017 года против 28% в прошлом году. В натуральном выражении отмечен рост доли на 2%, в результате чего в последнем месяце лета 2017 года она составила 59%. И это без учета продукции, произведенной локальными производителями», – отметил глава АРФП.

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»