Производители медтехники почти догнали фармкомпании по среднегодовому росту объема продаж

По прогнозу EvaluateMedTech, к 2022 г. глобальный объем продаж медтехники составит 522 млрд долл. при показателе среднегодового роста (CAGR) 5,1%. Для сравнения: CAGR по глобальному рынку лекарственных средств составляет 5,2%.

Среди производителей медтехники в 2022 г. безусловным лидером остается ирландская компания Medtronic с прогнозируемым объемом продаж 37,7 млрд долл. (табл.). Компания еще больше укрепила свою позицию благодаря приобретению Covidien за 50 млрд долл., а покупка St. Jude вывела Medtronic на второе место в кардиологическом сегменте.

На втором месте расположилась Johnson & Johnson (31,0 млрд долл.). На третью позицию вышла Abbott Laboratories с показателем 19,5 млрд долл.

Замыкает TOP5 компания Stryker с объемом продаж 16,5 млрд долл. General Electric замыкает первую десятку производителей медтехники, на которую приходится 37% общего показателя по рынку (191 млрд долл.).

«Фармацевтический вестник»