Утверждены перечни показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора

Приказом Росздравнадзора №9048 от 26.10.2017 г. утверждены перечни показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальных органов. Среди них:

— Перечень показателей результативности и эффективности контрольно­-надзорной деятельности Росздравнадзора и его территориальных органов по осуществлению государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности (приложение № 1);

— Перечень показателей результативности и эффективности контрольно­-надзорной деятельности Росздравнадзора и его территориальных органов по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств (приложение № 2);

— Перечень показателей результативности и эффективности контрольно­-надзорной деятельности Росздравнадзора и его территориальных органов по осуществлению государственного контроля за обращением медицинских изделий (приложение № 3).

В частности, контрольно-надзорная деятельность в сфере обращения лекарственных средств направлена на устранение следующих негативных явлений:

— смертные случаи, связанные с применением недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов;

— несоответствие лицензиата лицензионным требованиям;

— отсутствие или осуществление деятельности лицензиатом по адресу, не указанному в лицензии;

— обращение лекарственных средств недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов;

— несоответствие работников лицензиата лицензионным требованиям;

— неисполнение предписаний об устранении выявленных нарушения обязательных требований.

«Фармацевтический вестник»