Утверждены перечни показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора

Приказом Росздравнадзора №9048 от 26.10.2017 г. утверждены перечни показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальных органов. Среди них:
— Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора и его территориальных органов по осуществлению государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности (приложение № 1);
— Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора и его территориальных органов по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств (приложение № 2);
— Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора и его территориальных органов по осуществлению государственного контроля за обращением медицинских изделий (приложение № 3).
В частности, контрольно-надзорная деятельность в сфере обращения лекарственных средств направлена на устранение следующих негативных явлений:
— смертные случаи, связанные с применением недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов;
— несоответствие лицензиата лицензионным требованиям;
— отсутствие или осуществление деятельности лицензиатом по адресу, не указанному в лицензии;
— обращение лекарственных средств недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов;
— несоответствие работников лицензиата лицензионным требованиям;
— неисполнение предписаний об устранении выявленных нарушения обязательных требований.