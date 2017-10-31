Регуляторы ЕС повторно рассмотрят регистрационную заявку на биосимиляр Neulasta

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приняло решение о повторном рассмотрении регистрационной заявки на биосимиляр препарата Neulasta (производитель – Amgen), разработанный компанией Sandoz – подразделением Novartis, сообщает PharmaTimes.

Neulasta (pegfilgrastim) – препарат филграстима (гранулоцитарного колониестимулирующего фактора) длительного действия; Sandoz стремится получить одобрение применения своего биосимиляра по тому же показанию, т.е. для снижения риска инфекции из-за низкого уровня лейкоцитов в крови у пациентов с раком немиелоидного типа, получающих химиотерапию.

Novartis и Sandoz отозвали свою регистрационную заявку на биосимиляр в начале текущего года после того, как Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения EMA поднял вопросы относительно его эффективности и производства.

По информации Sandoz, в повторную заявку включены аналитические данные, а также данные доклинических и клинических исследований, убедительно доказывающие эквивалентность биосимиляра препарата pegfilgrastim и препарата сравнения с точки зрения безопасности, эффективности и качества.

Регистрационная заявка на биосимиляр была отклонена регуляторами США в прошлом году, но ожидается подача повторной заявки в первой половине следующего года.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»