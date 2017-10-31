Онищенко призвал спецслужбы проконтролировать «Инвитро»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что деятельность компании «Инвитро» должны контролировать спецслужбы, так как она имеет возможность передавать за рубеж данные исследований биологического материала россиян.

Об этом Геннадий Онищенко заявил в эфире телеканала «Россия 1» во вторник, 31 октября 2017 года — на следующий день после выступления президента России Владимира Путина на Совете по правам человека. Тогда президент сообщил о том, что биологический материал граждан собирается по всей стране, и задался вопросом, зачем это делается.

«Сбор биологических жидкостей был запрещен не только нашей страной, но и многими странами сразу после Великой Отечественной войны. Например, запрещалось вывозить кровь за рубежи нашей родины. Это всегда было очень серьезной, чувствительной темой, за которую люди несли большую ответственность», – сообщил Онищенко.

В качестве примера депутат привел компанию «Инвитро», которая, по его словам, является «иностранной лабораторией» и имеет возможность для изучения биоматериала на территории России и последующей передачи полученной информации иностранным государствам или компаниям.

«Они проводят исследования, проводят качественно, но имеют огромные возможности для изучения этого материала на территории нашей страны и передачи данных за рубеж. Я неоднократно обращал внимание спецслужб, что нужно это прекратить или взять под серьезный контроль», – сообщил Онищенко, добавив, что решить эту проблему должен закон «О биологической безопасности», проект которого, несмотря на предвыборное обещание экс-главы Роспотребнадзора, до сих пор не разработан.

В пресс-службе «Инвитро» на запрос Vademecum ответили, что правоохранительные органы ни разу не связывались с компанией в связи с отсутствием повода — компания не вывозит биоматериалы пациентов за пределы лабораторного комплекса. В «Инвитро» также отметили, что компания соблюдает закон «О персональных данных» и не передает имеющуюся в распоряжении информацию третьим сторонам ни при каких обстоятельствах, не занимается проведением научных исследований в области изучения генома человека, а случае участия в клинических исследованиях, проводимых международными компаниями, не передает сам биоматериал сторонним организациям.

Закон, о котором говорил Онищенко, в компании считают избыточным, а само выступление бывшего главы Роспотребнадзора расценивают как «проявление конкурентной борьбы». «У одной государственной структуры есть своя собственная сеть частных лабораторий», – заметили в «Инвитро». В интересах какой конкретно сети лабораторий действовал Онищенко, в «Инвитро» не уточнили. Однако известно, что Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора продвигает собственную франшизу – CMD, которая входит в десятку крупнейших коммерческих сетей лабораторной диагностики.

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