У директора российского Novo Nordisk украли более 1 млн рублей

Из квартиры директора ООО «Ново Нордиск» украли более 1,2 млн рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным информационной системы СПАРК, гендиректором ООО «Ново Нордиск» является Сергей Викторов.

«В полицию обратился директор ООО «Ново Нордиск», который пояснил, что из его квартиры на ул. Мосфильмовской похитили денежные средства в сумме 1,2 млн рублей, часы Suunto Ambit, подводный компьютер Suunto D4 и другие ценности. Злоумышленник проник в квартиру через окно на первом этаже», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе российской Novo Nordisk сказали Vademecum, что не комментируют частные дела сотрудников компании.

В июне 2017 года московское АО «Грибное хозяйство» подало иск о банкротстве к ООО «Ново Нордиск», российскому филиалу датской фармкомпании Novo Nordisk. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, 27 июня иск был принят к производству. В самой Novo Nordisk расценили иск как попытку оказать давление на компанию, чтобы взыскать с нее сумму задолженности в размере около 9 млн рублей.

Novo Nordisk – датская фармкомпания, основанная в 1923 году. У нее есть 77 филиалов по всему миру. Специализируется на препаратах для лечения сахарного диабета. Выручка Novo Nordisk в 2016 году составила $16,6 млрд. В том же году компания объявила о сокращении своего штата на 1 тысячу человек из 42 300 человек по всему миру.

Источник: Агентство новостей «Москва»

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