Тимофей Петров занялся продажей аэровитаминов

В октябре 2017 года известный в фарминдустрии топ-менеджер Тимофей Петров совместно со своими партнерами зарегистрировал компанию «Ребион Лаб». Она будет заниматься в основном разработкой, производством и продажей аэровитаминов – специальных аэрозолей, которые способствуют восстановлению природного состава окружающего воздуха в закрытых помещениях. Своим бизнесом Петров решил заняться после ухода из компании «Фармконтракт», в которой он проработал около полугода.

По данным СПАРК, ООО «Ребион Лаб» было зарегистрировано 10 октября, по 33,33% компании принадлежат Тимофею Петрову, Светлане Чубатовой и Ольге Чубатовой.

«Ребион Лаб» будет заниматься разработкой, производством и продажей так называемых аэровитаминов – аэрозолей, которые путем распыления в замкнутом пространстве производят его санацию. Тем самым, по словам Петрова, они крайне благотворно влияют на качество вдыхаемого воздуха.

«Коллектив ученых во главе со Светланой Чубатовой разработал оригинальную технологию сохранения всех полезных активных компонентов эфирных масел, полученных из натурального растительного сырья, – объясняет Петров. – Таким образом было подобрано несколько десятков уникальных композиций, которые, в силу соотношения тех или иных ингредиентов, имеют разные показания к применению». В линейке «Ребион» есть аэровитамины для здорового сна, улучшения эмоционального состояния и памяти, поддержания иммунитета, повышения работоспособности и так далее.

Аэровитамины содержатся во флаконах с дозатором для распыления в воздухе. Этим проектом Светлана и Ольга Чубатова занимаются уже около восьми лет, в течение которых они разработали линейку из 14 продуктов. Продаются аэровитамины «Ребион» в основном в интернете через сайты компании и ее партнеров. Но это пока небольшие объемы продаж, отмечает Ольга Чубатова.

Петров был приглашен в проект для его масштабирования и доведения до широкого потребителя. Компания собирается разработать несколько способов автоматизированного насыщения воздуха, чтобы продукция «Ребион Лаб» была удобна для использования не только в домашних условиях, но и в местах общественного пользования. Также в планах развития компании применение данной технологии в ветеринарии и сельском хозяйстве.

Объем инвестиций в создание автоматизированной системы и рекламную кампанию для продвижения продукции «Ребион Лаб» Петров и Чубатовы не раскрывают. Петров говорит, что создание самого диспенсера обойдется в несколько миллионов рублей, а сумма на маркетинговое продвижение продукта будет значительно большей.

Тимофей Петров в 1994 году окончил Рязанский медицинский университет по специальности «лечебное дело». С 2000 по 2008 год руководил рядом международных проектов по организации и проведению клинических и доклинических исследований для иностранных фармкомпаний. В 2008 году стал медицинским директором ЗАО «Фарм-Синтез», в 2009 году занял должность гендиректора компании, в апреле 2015 года стал президентом компании. В ноябре 2015 года он возглавил липецкую «Рафарму», где проработал до конца 2016 года. В январе 2017 года Петров стал генеральным директором ГК «Фармконтракт», но уже спустя полгода покинул компанию.

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