На заводе по производству медоборудования прошли обыски

Следственные органы СК РФ по Тюменской области провели обыски в московском филиале Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов (ТЗМОИ), который подозревается в производстве незарегистрированных медизделий. По версии следствия, производимые на заводе паровые стерилизаторы не обеспечивали эффективную стерилизацию биологических отходов.

В ходе обысков следователи изъяли бухгалтерскую документацию, исполнительную документацию по сборке медоборудования и регистрационные удостоверения предприятия. Следователи допросили руководство компании и провели сравнительную экспертизу на соответствие медицинского оборудования регистрационным удостоверениям.

Как сообщает СК РФ, представитель ТЗМОИ организовал производство и сбыт незарегистрированных медизделий не позднее июля 2016 года. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий).

Информагентство Ura.ru сообщает, что следователи провели обыски на тюменском производстве еще в середине сентября 2017 года. Они полагают, что вместо импортозамещающей продукции собственного производства завод производил китайский фальсификат.

В октябре 2017 года СК по Рязанской области возбудил уголовное дело о поставке некачественного технического кислорода в Детскую клиническую больницу им. Н.В. Дмитриевой. Поставщик – ООО «МагТехГаз», с которым медучреждение заключило контракт на поставку, – предоставлял в клинику поддельные документы на товар, считает следствие.

Источник: СК РФ

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