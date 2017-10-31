Медведев поручил изучить возможность ускоренной регистрации лекарств

По итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минпромторгу и ФАС совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать вопрос целесообразности введения ускоренной процедуры государственной регистрации инновационных лекарственных препаратов.

Этот вопрос должен быть проработан с учетом международного опыта. О соответствующих результатах ведомства должны доложить до 28 ноября 2017 года.

Также Медведев поручил Минздраву, Минпромторгу, ФАС и Роспатенту совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проанализировать правоприменительную практику в сфере защиты исключительных прав на изобретения, относящиеся к лекарственным средствам, и представить до 14 марта 2018 года в Правительство России согласованные предложения о целесообразности совершенствования законодательства в указанной сфере.

Ускорить регистрацию инновационных лекарств члены экспертного совета при Комитете Государственной думы по промышленности призвали Минздрав еще в июле 2016 года. «Было принято решение обратиться в Минздрав России с просьбой разработать и внести в Правительство РФ нормативный правовой акт, необходимый для реализации механизма ускоренной регистрации инновационных лекарственных препаратов, предназначенных для лечения социально значимых и жизнеугрожающих заболеваний», – говорила тогда помощница заместителя председателя комитета Владимира Гутенева. Кроме того, в комитете говорили о необходимости разработки документа, который позволил бы обеспечить «ранний доступ» пациентов к разрабатываемым лекарствам.

Источник: Правительство РФ

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