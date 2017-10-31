Анапская аптечная сеть «Фитофарм» развивает формат гипермаркетов

До конца текущего года в Краснодаре откроется семь гипераптек «Фитофарм». Две из них в настоящее время лицензируются.

Компания развивает формат аптечных гипермаркетов с 2012 года, когда в Анапе распахнуло двери первое торговое предприятие подобного типа общей площадью порядка 1500 кв. м. Оно представляет собой собственно аптеку (350 кв. м), отделы медицинской техники (300 кв. м), отпуска психотропных и наркотических препаратов, а также беби-центр с товарами для мам и детей до 1 года.

Сегодня сеть насчитывает 8 гипермаркетов, 4 из которых находятся в Анапе. На подходе – открытие в Краснодаре и Новороссийске.

«Формат аптечных гипермаркетов – это требование современного фармацевтического рынка, — считает директор сети Игорь Завгородний. – Просторные торговые залы, удобные парковки, современное оборудование, свободная зона доступа для общения специалиста с покупателем, открытая выкладка – все это позволяет предлагать широкий ассортимент товаров разных групп, лечебной косметики, БАД, средств по уходу за лицом и телом, продукции для ведения здорового образа жизни».

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»