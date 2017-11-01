В 2018 г. Россия будет обеспечена полностью локализованной полиомиелитной вакциной

Форс-мажорная ситуация, которая сложилась в конце 2016 года с поставками полиомиелитной вакцины, показала, что страна должна быть абсолютно самодостаточна в таких стратегически значимых сферах, как вакцинация населения, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В 2016 г. когда фактически без преждевременного объявления были сокращены поставки полиомиелитной вакцины в 13,6 раза – с 2,5 миллиона до 169 тысяч. Это было связано с директивой ВОЗ всем странам перейти с живой полиомиелитной вакцины на инактивированную.

«И только благодаря слаженным действиям совместно с Минпромторгом мы за очень ограниченный период времени сумели увеличить объём производства, локализованного в нашей стране, не только инактивированной полиомиелитной вакцины, но и пентавакцины, которая содержит полиомиелитный компонент. Правительство выделило дополнительный ресурс из резерва Правительства 1,2 миллиарда, для того, чтобы покрыть закупку пентавакцины. В результате по итогам девяти месяцев мы покрыли 73–74 % вакцинации и ревакцинации, и до конца года ещё будет дополнительно закуплено 880 тысяч вакцин», – отметила Вероника Скворцова 31 октября на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, на будущий год мы будем обеспечены уже полностью локализованной вакциной.

«Кроме того, в настоящее время начаты клинические исследования оригинальной отечественной вакцины от полиомиелита, которая производится Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова. Прогнозируемый срок регистрации – конец 2018 года. Поэтому здесь мы будем самодостаточны», – подчеркнула В. Скворцова.

Фото: kremlin.ru

«Фармацевтический вестник»