Во Владикавказе перекрыли канал распространения «Трамадола» среди наркоманов

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Северной Осетии выявило группу из шести человек, которая с автобусом получала посылки с «Трамадолом» из Москвы, а затем распространяла его через «закладки» на улицах столицы республики. В ходе досмотра в домовладениях и машинах задержанных были найдены десятки блистеров с сильнодействующим лекарственным средством.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело статье 234 части 3 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Наказание за данное преступление составляет до 8 лет лишения свободы.

Проблема «аптечной наркомании» стоит необычайно остро на Северном Кавказе, однако система противодействия ей слишком нерасторопна, считают эксперты. Ситуация усугубляется тем, что преступники не гнушаются никакими каналами сбыта – от Интернета до аптек.

«Сложность состоит еще в том, что на фармрынке появляются новые наименования препаратов, в инструкциях к которым ничего не говорится об их психотропном действии, — поясняет член Комиссии по вопросам здравоохранения Общественной палаты республики, главврач Республиканского центра медико-социальной реабилитации больных наркоманией Александр Газаев. — Однако именно в таком качестве они получают самое широкое применение. Если так будет продолжаться, то «аптечная наркомания» станет настоящей угрозой национальной безопасности».

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»