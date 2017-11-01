До конца года будут опубликованы рекомендации по созданию рекламы лекарств

Специальная межотраслевая рабочая группа, куда вошли представители фармацевтических, рекламных объединений, а также представители исполнительной власти, до конца года сформирует рекомендации по применению законодательства о рекламе лекарственных средств. Рекомендации будут основаны на анализе обзора практики ФАС России и судов по рекламе безрецептурных лекарственных препаратов за период 2015 — 2017 гг. Об этом было объявлено на специальной сессии Национального рекламного форума, прошедшего в Москве 31 октября – 1 ноября.

В обсуждении принципов межотраслевого саморегулирования приняли участие руководители и эксперты Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) и других профессиональных объединений, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Госдумы.

«И фармацевтическая отрасль, и рекламная готовы взять на себя серьезную часть ответственности и вместе с регуляторами обеспечивать надлежащее правоприменение законодательства о рекламе», – отметил исполнительный директор AIPM Владимир Шипков.

Заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина выразила готовность регулятора принять участие в обсуждении рекомендаций. Впрочем, будут ли сформированы в итоге какие-либо разъяснения самой службой пока не известно. Представители фармотрасли отмечают, что важно начать процесс выработки общих подходов в толковании законодательства, какие-либо официальные документы могут появиться и позже.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»