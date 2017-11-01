Novartis рассматривает возможность продажи дженериковых активов в области дерматологии

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG рассматривает возможность продажи бизнеса по производству дженериков для лечения дерматологических заболеваний, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По мнению источников, сумма сделки может составить 1–1,5 млрд долл. В основном, этот бизнес сосредоточен в США. Продаже подлежат и ряд предприятий.

Источники подчеркивают, что рассмотрение вопроса находится еще на предварительной стадии, и решение еще не принято.

Представитель Novartis от комментариев отказался.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»