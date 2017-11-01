AstraZeneca вывела на российский рынок осимертиниб Novartis рассматривает возможность продажи дженериковых активов в области дерматологии » Никита Иванов назначен старшим директором по корпоративным связям компании Pfizer в России Pfizer объявляет о назначении Никиты Иванова старшим директором по корпоративным связям, доступу на рынок и развитию бизнеса компании Pfizer в России. Никита Иванов начал работу в Pfizer в 2005 г. в должности медицинского представителя. С 2007 года он занимал различные должности с повышающимся уровнем ответственности и руководил рядом значимых проектов, включая проект по оптимизации бизнес-подразделений компании. В 2013 г. Никита работал в региональном офисе компании в Нью-Йорке, США в качестве Менеджера по бизнес- операциям и стратегии. Затем он был назначен на должность Руководителя кластера развивающихся и развитых рынков по препаратам групп Урология/Респираторные заболевания/Женское здоровье. Последние три с половиной года Никита успешно управлял бизнес-подразделением «Инновационные препараты» в России, до настоящего времени он возглавлял подразделение «Ревматология и иммунология». Никита окончил Российский государственный медицинский университет по специальности «Медицинская биохимия» и Бизнес-школу Университета Антверпена (Бельгия) c дипломом программы EMBA. «Фармацевтический вестник»