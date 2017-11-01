AstraZeneca вывела на российский рынок осимертиниб

Международная фармкомпания AstraZeneca получила регистрационное удостоверение на препарат Тагриссо (осимертиниб) для терапии немелкоклеточного рака легкого. В России осимертиниб был зарегистрирован впервые, но в Европе и США он используется уже на протяжении двух лет. В первом полугодии 2017 года продажи Тагриссо составили $403 млн.

Как следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), Тагриссо был зарегистрирован 18 октября 2017 года. Осимертиниб используется для терапии местно-распространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) с мутацией Т790М в гене рецептора эпидермального фактора роста (EGFR).

В планах AstraZeneca – производство препарата на собственном заводе в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области. Помимо осимертиниба, компания будет производить на заводе еще три онкологических препарата (гефитиниб, фулвестрант, гозерелин), три препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (тикагрелор, розувастатин, метопролол), препарат для лечения бронхиальной астмы (будесонид+формотерол), сахароснижающий препарат (дапаглифлозин), а также препарат для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (эзомепразол). Производство этих лекарственных средств предусмотрено специальным инвестиционным контрактом, который AstraZeneca подписала с Минпромторгом и Калужской областью в октябре 2017 года.

AstraZeneca – международная биофармацевтическая компания. Специализируется на препаратах для лечения рака, а также сердечно-сосудистых, неврологических, психических заболеваний. Компания имеет представительства более чем в ста странах мира, включая Россию. Выручка AstraZeneca в 2016 году составила $23 млрд.

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