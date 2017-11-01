Нацимбио поставила 58 млн доз вакцин против гриппа

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова доложила президенту России Владимиру Путину о вакцинации в 2017 году. По подсчетам Vademecum, Национальная иммунобиологическая компания поставила по заказу Минздрава 57,5 млн доз на общую сумму 4,8 млрд рублей.

«Хочу напомнить, что за пять лет мы почти в два раза повысили охват и в 3,5 раза снизили заболеваемость, в 20 раз снизили смертность от гриппа и близких вирусных инфекций», – рассказала министр.

В нынешнем году ВОЗ зафиксировала три штамма: два гриппа А-H1N1 «Мичиган» и H3N2 «Гонконг» и грипп В «Брисбен». В прививочной кампании, по словам Скворцовой, используются две отечественные вакцины – Ультрикс и Совигрипп. К середине октября 2017 года «Нацимбио» поставила в регионы весь объем закупленных ранее препаратов – 58,4 млн доз, уточнила Скворцова. По оценкам Vademecum, основанным на данных системы zakupki.gov.ru, Минздрав закупил у «Нацимбио» 57,5 млн доз вакцины Совигрипп на общую сумму 4,8 млрд рублей.

«По оперативным данным, уже сейчас привито 57,9 млн человек, то есть почти 40% населения, в том числе 16,6 млн детей (это более 60% от всех детей до 18 лет) и 151 тысяча беременных женщин. Важно отметить, что в 44 регионах уровень охвата превышает 40% – до 55%. Активное участие в этом году в проведении вакцинации принимают работодатели. За счет собственных средств они привили 3,3 млн работающих», – отчиталась она.

Ранее Ольга Голодец сообщила о планах привить порядка 60 млн россиян. Для достижении этого показателя Минздрав даже намеревался ввести материальные санкции для родителей за отказ от вакцинации своих детей. Позднее заместитель министра Сергей Краевой заверил, что Минздрав принуждать к вакцинации никого не станет. «В настоящее время у нас нет эпидемии. Уровень заболеваемости ниже базовой линии на 10% и на 5,9% ниже еженедельного эпидемического порога. Всего с начала сентября зарегистрировано 19 случаев гриппа», – сказала Скворцова.

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