ФАС: мониторинг закупок лекарств может повлиять на их цены

Внедрение информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга закупок лекарств может привести к росту бюджетных расходов на их закупку, считает начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев. Так может случиться из-за несовершенства Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), данные из которого планируется использовать в ИАС. По оценкам аналитической компании DSM Group, бюджетные расходы на закупку лекарств могут вырасти на 30%.

По словам Нижегородцева, каталог лекарственных препаратов для ИАС планируется формировать на основе ГРЛС, который находится в «неудовлетворительном состоянии». Проблема заключается в том, что в базе нет единообразия, считает он. Например, название одного и того же международного непатентованного наименования (МНН) у разных производителей представлено несколькими способами: варьируется количество пробелов между словами, виды скобок и так далее. Это приведет к тому, что название одного и того же медикамента ИАС будет считывать как разные лекарства, а это может привести к созданию искусственных монополий, ограничению конкуренции и, как следствие, к повышению расходов на закупку лекарств. «Бездушная машина, которую представляет из себя ИАС, будет воспринимать каждый из этих вариантов написания как отдельный препарат, и это будет серьезнейшая проблема», – приводит РБК слова Нижегородцева.

В качестве примера он привел написание действующего вещества «Амоксициллин плюс клавулановая кислота» (антибиотик), который записан в ГРЛС семью разными способами, и воды для инъекций, которая записана двумя способами, а еще у двух производителей воды на месте МНН стоит прочерк. По мнению Нижегородцева, это позволит заказчику выбрать определенное написание действующего вещества, которое будет соответствовать конкретному бренду.

Беспокоятся в ФАС и по поводу того, что у разных брендов и производителей помимо МНН различается и написание лекарственной формы (таблетки, капсулы и так далее). Например, препарат диклофенак в таблетках представлен в ГРЛС восемью разными способами написания.

В самом ФАС слова Нижегородцева объяснили тем, что больницы или ведомства, закупающие лекарства, могут воспользоваться недостатком ГРЛС и намеренно выбирать для закупки такое написание МНН, под которое подходит только один бренд. Таким образом, заказчик сможет отклонить все заявки от других поставщиков, где написание МНН будет хоть немного отличаться от выбранного из каталога, даже если их предложение будет выгоднее. «Так заказчик ограничит конкуренцию, но формально сделает все по правилам – воспользуется каталогом ИАС», – пояснила заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская.

По ее словам, еще одна проблема, которая может возникнуть, – некорректное формирование начальной цены контракта на лекарства. Из-за единообразия в написании названия препаратов в ГРЛС система, высчитывая среднюю цену на определенное МНН, не сможет обнаружить все препараты с этим действующим веществом, а, например, может найти только самые дорогие или, наоборот, самые дешевые. Это приведет к тому, что государство либо переплатит за препарат, либо не сможет его оперативно закупить из-за слишком низкой цены предложения.

«Сейчас информация о лекарствах в ГРЛС, который служит основой системы ИАС, не унифицирована, содержит многочисленные технические ошибки, а лекарственные формы и дозировки не сгруппированы в эквивалентные группы. Таким образом, без предварительной работы Минздрава России по установлению эквивалентности лекарственных препаратов в каталоге лекарственных средств, который будет использоваться заказчиками, использование системы ИАС может не только существенно исказить расчеты референтных цен, но и привести к снижению конкуренции на торгах и повышению бюджетных расходов на закупку лекарственных средств», — отметила она.

По оценке генерального директора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, если проблемы с синхронизацией ГРЛС и ИАС до нового года не будут решены, государство будет тратить на лекарства примерно на 30% больше.

В августе 2016 года Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфином, Казначейством РФ и ГК «Ростех» разработать и утвердить «дорожную карту» по созданию информационно-аналитической системы и обеспечить ее ввод в режиме тестовой эксплуатации с 1 марта 2017 года, а в рабочем режиме – с 1 января 2018 года. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, система позволит Минздраву сэкономить не менее 10% бюджета.

Источник: РБК

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