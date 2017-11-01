Philips в России возглавил Максим Кузнецов

Новым генеральным директором Philips в России и СНГ назначен Максим Кузнецов. На этом посту он сменил Армана Воскерчяна.

Как сообщили в компании, Максим Кузнецов также займет позицию главы Philips «Здравоохранение» в России и СНГ и возглавит научно-исследовательский центр Philips в Сколково.

Максим Кузнецов работает в Philips с 2005 года. В течение 12 лет он занимал различные должности в области продаж, маркетинга и управления рынками. С 2012 года Кузнецов управлял бизнесом компании на Украине, а в 2014 году возглавил подразделение Philips «Потребительские товары» в России, Украине, Беларуси и Центральной Азии.

Ранее занимавший пост гендиректора Philips в России и СНГ Арман Воскерчян продолжит карьеру в компании. Он возглавит глобальное подразделение «Терапевтическая помощь», которое базируется в США.

В июне 2017 года Philips объявила о начале производства медицинского оборудования на территории Московской области. Совместно с группой компаний «Амико» Philips будет производить ультразвуковые системы и аппараты компьютерной томографии.

Philips – нидерландская компания, основанная в 1891 году. Деятельность компании делится на три основных направления: здравоохранение, световые решения и потребительские товары. В компании работает 71 тысяча сотрудников более чем в ста странах мира. Выручка компании в 2016 году составила 24,5 млрд евро, из них 17,4 млрд евро приходятся на сегмент здравоохранения, чистая прибыль – 1,5 млрд евро.

vademec