Пентагон: биоматериал россиян нужен для научных исследований

Биологический материал россиян необходим Пентагону для продолжения исследований опорно-двигательного аппарата с целью выявления различных биомаркеров, связанных с травмами. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни.

По его словам, для этих исследований 19 июля 2017 года был опубликован контракт о закупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость. Он отметил, что в запросе не указывалось желаемое место происхождения образцов, однако для продолжения исследований требовались именно образцы из России, поскольку предыдущий поставщик предоставил биоматериал граждан этой страны. «Целью является целостность исследования, а не происхождение [образцов. – РИА «Новости»]», – отметил он.

О том, что в России собирается биоматериал представителей различных этносов, ранее сообщил президент России Владимир Путин. «Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», – сказал он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшемся 30 октября 2017 года.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что информацией о сборе биологического материала россиян располагают российские спецслужбы. «Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов», – уточнил он. А первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко следом заявил, что возможность передавать за рубеж данные исследований биологического материала россиян есть у лабораторий, в частности, у компании «Инвитро», поэтому ее работу должны контролировать спецслужбы.

О том, что учебное авиационное командование Военно-воздушных сил США опубликовало контракт на закупку 12 образцов молекул РНК и синовиальной ткани россиян на сайте госзакупок США, Vademecum сообщал в конце июля 2017 года. Согласно конкурсной документации, образцы должны были поступить от доноров без травм опорно-двигательного аппарата и ряда заболеваний (ВИЧ, гепатит B, гепатит C и сифилис). Кроме того, все образцы должны быть взяты в России у людей европеоидной расы. Образцы из Украины рассматриваться не будут, уточнили в описании закупки.

Источник: РИА Новости

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