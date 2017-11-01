Калужские власти подтвердили поддержку проекта строительства завода «НоваМедики»

Правительство Калужской области подтвердило значимость для региона реализации инвестиционного проекта ООО «НоваМедика» — строительство фармацевтического завода по производству стерильных лекарственных препаратов на территории индустриального парка «Ворсино» Калужской области и готовность оказывать меры государственной поддержки на всех этапах реализации этого проектам в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым и руководителями компании НоваМедика.

Такое резюме было вынесено по итогам совместного совещания с участием заместителя губернатора Калужской области Владимира Попова, на котором обсуждалась текущая реализация инвестиционного проекта НоваМедики на территории Калужской области. В обсуждении этой темы принимали участие руководители НоваМедики: генеральный директор Александр Кузин и вице-президент по производству Райхана Шангареева, представители основного акционера НоваМедики АО «РОСНАНО», в том числе управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти Дмитрий Криницкий и инвестиционный директор Павел Родюков, а также руководители АО «Корпорация развития Калужской области», в том числе исполняющий обязанности генерального директора Владислав Самсонов.

Топ-менеджеры НоваМедики проинформировали власти региона о ходе текущих работ на строительной площадке завода и о графике дальнейших мероприятий. «Проект НоваМедики позволит обеспечить более 290 рабочих мест в Калужской области», — рассказал генеральный директор НоваМедики Александр Кузин участникам совещания.

Представители руководства региона и «Корпорация развития Калужской области» еще раз подтвердили, что готовы оказывать содействие компании НоваМедика по всем направлениям, определенным соглашением о сотрудничестве, в частности, — оказывать поддержку в обеспечении строящегося производства необходимой энергетической и коммунальной инфраструктурой, помогать при получении согласовательных и разрешительных документов и экспертных заключений, при взаимодействии с таможенными органами при поставках оборудования, ввозимого на территорию Калужской области.

В рамках встречи так же обсуждался вопрос о ходе процесса по заключению НоваМедикой и Минпромторгом специального инвестиционного контракта (СПИК).

Завод строится на территории Индустриального парка «Ворсино» в Калужской области. Планируемая мощность завода – более 38,5 млн единиц продукции (ампул и флаконов) в год. Общая площадь строений производственных и вспомогательных зданий и сооружений составит около 23 000 кв. м. Завершить строительство завода и оснастить его оборудованием, подготовив к эксплуатации, планируется в 2020 году. Завод будет соответствовать требованиям не только российских, но также европейских и евразийских стандартов надлежащей практики производства лекарственных средств.

gmpnews