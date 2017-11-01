Инжиниринговый центр синтеза фармсубстанций в Петербурге оснастят оборудованием

В рамках госпрограммы Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса» в 2018-2019 годах будет обеспечено создание и оснащение 4 региональных инжиниринговых центров. Об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в ходе представления проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год Законодательному Собранию.

Губернатор отметил, что в 2018 году город оснастит необходимым оборудованием созданный в 2016 году Региональный инжиниринговый центр в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций.

Напомним, что Региональный инжиниринговый центр официально открылся в июне 2017 года в Технопарке Санкт-Петербурга.

В центре развернута единственная в России установка микрореакторного синтеза. С ее помощью российские фармацевтические предприятия получили современные технологии для создания и производства лекарственных форм. На новой площадке компаниям оказывается комплексная поддержка – от консалтинговых услуг до проектирования и софинансирования. Проект реализован на средства федерального и городского бюджета, а также на деньги бизнесменов.

gmpnews