Новым вице-президентом по коммерции и маркетингу «НоваМедики» стала Юлия Собакина

В конце октября стало известно, что вице-президентом по коммерции и маркетингу «НоваМедики» Евгения Ламина перешла на работу в ПАО «Аптечная сеть 36,6» на должность коммерческого директора. Ее пост в «НоваМедике» заняла Юлия Собакина, ранее возглавлявшая направление собственных торговых марок в аптечной сети «Ригла» ГК «Протек».

Юлия Собакина работает в российской фармацевтике более 20 лет. До прихода в «НоваМедику» она в течение четырех лет занимала должность директора департамента собственных торговых марок (СТМ) в аптечной сети «Ригла», а до этого была заместителем коммерческого директора компании «Аптечная сеть 36,6», занимала руководящие позиции в аптечной сети «Старый лекарь» и фармацевтическом дистрибьютере «Морон».

«В нашу команду пришел профессионал с успешным коммерческим опытом на российском фармацевтическом рынке и отличными компетенциями в области маркетинга: она управляла большим продуктовым портфелем, в том числе выводила на рынок более 30 фармпродуктов в разных категориях, с достижением ими значимой доли на рынке», – отметил генеральный директор НоваМедики Александр Кузин.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»