Эксперты определили лучшие отечественные разработки медицинских изделий

Сегодня, 2 ноября, были подведены итоги конкурса на лучшую отечественную разработку медицинских изделий. Конкурс организован Национальной медицинской палатой и Минздравом России, при поддержке Минпромторга России. Ключевым критерием отбора были такие характеристики, как: доля импортных комплектующих в разработке, стоимость изделия в сравнении с импортными аналогами, а также число поставленных изделий в медицинские организации за 2016 год.

Как стало известно «ФВ», первое место заняла корпорация «Асептика» (ООО «М. К. Асептика) реализующая антисептические изделия, порошкообразные перевязочные средства и другую продукцию. Компания работает не только в РФ, но и в странах ЕС и Ближнего Востока.

Второе место досталось ГК «ДНК-Технология», разрабатывающей и производящей с 1993 года высокотехнологичное оборудование, реагенты для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Почетное третье место получили АО «НТЦ Элинс» и научно-исследовательская производственная компания «Электрон». Предприятия занимаются исследованием, разработкой, конструированием, производством промышленных компьютерных изделий и медицинской техники. НИПК «Электрон» известен своим медицинским диагностическим оборудованием, комплексными и ИТ-решениями для здравоохранения. Реализует продукцию в РФ, СНГ, а также в десятках стран мира.

Оценивали представленные разработки более 3 тысяч участников конгресса Национальной медицинской палаты, проходившего с 30 октября по 1 ноября. Кроме того, работы, вошедшие в шорт-лист, оценили члены Экспертного жюри, состоящее из ученых, представителей федеральных министерств и ведомств.

По словам президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, «Импортозамещение – это прекрасно. Но необходимо, чтобы мы почувствовали реально, что мы получаем не просто российское название на оборудовании. Оно должно отвечать всем современным мировым стандартам и иметь отличное качество. Ведь речь, прежде всего, идет о том, чтобы отечественное оборудование и технологии соответствовали уровню лучших зарубежных образцов и могли с ними конкурировать на равных. Надеемся, что это произойдет».

Оргкомитет конгресса обобщит собранную от участников конкурса информацию о проблемах, с которыми сталкиваются производители в своей работе. На основании этой информации Минпромторг РФ сформирует перечень основных вопросов для дальнейшей проработки на уровне Правительства РФ.

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Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»