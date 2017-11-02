В III квартале объем продаж противодиабетических препаратов Sanofi сократился на 14%

В III квартале 2017 г. объем продаж противодиабетических препаратов французской фармацевтической компании Sanofi упал на 14% и составил 1,6 млрд евро (1,9 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. В компании это объясняют снижением продаж препарата Lantus в США. Квартальный объем продаж препарата сократился на 19,3% – до 1,1 млрд евро (1,3 млрд долл.). В США этот показатель рухнул на 25,4% при постоянном валютном курсе до 608 млн евро (709 млн долл.) после того, как компании по управлению льготным обеспечением лекарствами CVS и United Health исключили его из своих формуляров покрытия.

Выручка подразделения Genzyme выросла на 7,6% и составила 1,6 млрд евро. Объем продаж вакцин увеличился на 6,3% – до 1,9 млрд евро (2,2 млрд долл.).

Продажи на развивающихся рынках выросли на 11,4% при постоянных валютных курсах – до 2,5 млрд евро (2,9 млрд долл.) благодаря хорошим показателям в Китае и России.

Квартальный объем продаж рецептурных препаратов сократился на 1,2% и составил 7,1 млрд евро (8,3 млрд долл.).

Общий объем продаж Sanofi в III квартале 2017 г. вырос менее чем на 1% и составил 9,1 млрд евро (10,6 млрд долл.). Квартальная прибыль составила 1,6 млрд евро против 1,7 млрд евро годом ранее. Чистая нераспределенная прибыль сократилась на 6,9% – до 2,1 млрд евро (2,4 млрд долл.), что соответствует прогнозам аналитиков.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»