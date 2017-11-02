Novartis, «Герофарм» и «Орион Медик» планируют начать серийное производство в Санкт-Петербурге до конца 2017 г.

Фармацевтические и медицинские компании Novartis, «Герофарм» и «Орион Медик» планируют начать коммерческое серийное производство ряда своих препараторов и оборудования в Петербурге до конца года, пишет «Интерфакс Северо-Запад» со ссылкой на главу городского комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина.

Заводы Novartis и «Орион Медик» будут располагаться на территории ОЭЗ «Новоорловская». Novartis планирует начать коммерческое производство препаратов в ноябре, «Орион Медик» запустит свое предприятие в декабре.

«Герофарм» в ноябре начнет серийное производство фармацевтических субстанций и оригинальных препаратов, а через год, в ноябре 2018 года, приступит к выпуску инсулинов, уточнил председатель комитета. Тестовый запуск завода состоялся в сентябре текущего года, напомнил М. Мейксин.

Как он заявлял ранее, фармацевтическая промышленность является одним из приоритетов для города.

— В общем объеме выпускаемой в стране фармацевтической продукции Петербург пока занимает 6%, но мы ждем, что в ближайшие годы эта цифра вырастет до 10% после полного запуска нового производства компании Novartis, – уверен городской чиновник.

На фото: Максим Мейксин.

«Фармацевтический вестник»