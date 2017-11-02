Лидирующее CRO в III квартале 2017

Компания ОСТ возглавила список лидирующих CRO по результатам третьего квартала 2017 года.

Согласно отчету Synergy Research Group, в этом периоде наиболее активными контрактными исследовательскими организациями стали ОСТ, Quintiles, PSI, Synergy Research Group и ИФАРМА. При этом ОСТ работала с наибольшим числом пациентов. Среди иностранных производителей список лидеров по инициированным исследованиям возглавляет AbbVie Inc., а среди российских – компании Биокад и Северная Звезда.

В 2016 году команда ОСТ получила разрешения на проведение 12 новых клинических исследований, став одним из лидирующих CRO. Данное число не учитывает те исследования, по которым спонсоры самостоятельно подавали документы регулятору. На данный момент в портфолио компании более 250 проектов.

«Фармацевтический вестник»