FDA предупредило компании, торгующие неодобренными препаратами на основе марихуаны

FDA разослало предупредительные письма в адрес четырех компаний, незаконно продающих препараты для профилактики и лечения онкозаболеваний на основе марихуаны, сообщает информационное агентство UPI.

Адресатами являются компании Greenroads Health, Natural Alchemist, That’s Natural! Marketing and Consulting и Stanley Brothers Social Enterprises LLC, которые, как утверждает регулятор, торгуют онлайн препаратами с содержанием каннабиодола. Каннабиодол не одобрен FDA ни в одном препарате и ни для каких показаний.

По словам руководителя FDA Скотта Готтлиба, к препаратам с содержанием компонентов марихуаны будет такое же отношение, как к любым другим продуктам, при маркетинге которых делаются бездоказательные заявления об уменьшении размеров опухоли.

Продвижение и продажа подобных продуктов является нарушением федерального закона о продуктах питания, лекарственных и косметических средствах. Эта продукция может быть опасна для здоровья и жизни пациентов, которые, доверившись ей, не принимают эффективные противоопухолевые препараты.

В письме FDA перечислены 25 наименований продукции, применение которой «приводит к самоубийству раковых клеток без повреждения здоровых».

В управлении предупредили, что компании, которые будут продолжать незаконную деятельность, будут преследоваться по закону.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»