Получены положительные результаты КИ нового противоастматического биопрепарата

Компании Regeneron и Sanofi обнародовали положительные новые данные клинического исследования III фазы, в котором изучали применение биопрепарата dupilumab у взрослых и подростков с 12-и лет с тяжелой формой стероидозависимой астмы, сообщает PharmaTimes.

По данным исследования LIBERTY ASTHMA VENTURE, добавление препарата dupilumab к стандартным схемам лечения уменьшает применение поддерживающей терапии пероральными кортикостероидами (ПТПКС) в среднем на 70% по сравнению с 42% в группе плацебо.

Было также показано, что dupilumab уменьшает применение ПТПКС в среднем на 80% по сравнению с 43% в группе плацебо у пациентов с исходным относительным содержанием эозинофилов ≥ 300 клеток/мкл.

Компании отметили, что через 24 недели, несмотря на уменьшение ПТПКС, в группе лечения исследуемым препаратом по сравнению с группой плацебо приступы астмы наблюдались на 59% реже в общей популяции и на 71% реже у пациентов с относительным содержанием эозинофилов ≥ 300 клеток/мкл.

Данное клиническое исследование является третьим в рамках программы опорных клинических исследований терапии неконтролируемой персистирующей астмы. Ранее о получении обнадеживающих данных было объявлено по итогам исследования III фазы QUEST и базового исследования IIb фазы, в которых изучали dupilumab.

Компании объявили о планах подачи в FDA США в конце с.г. дополнительной заявки на регистрацию биологического препарата dupilumab, который блокирует сигнальный путь IL-4/IL-13, являющийся ключевым драйвером развития аллергического воспаления 2 типа.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»