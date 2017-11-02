ФАС выступает за индексацию ценового потолка на дешевые препараты из перечня ЖНВЛП

В Правительстве РФ обсуждается вопрос об отказе от регулирования цен на жизненно важные препараты стоимостью до 50 рублей.

«Да, это обсуждается», — ответил глава ФАС России Игорь Артемьев на соответствующий вопрос РИА «Новости», но при этом отметил, что антимонопольное ведомство придерживается другого мнения.

«Думаю, что так не будет. Это достаточно неосторожно в нынешних условиях полностью отпускать цены. Просто мы должны в достаточной степени проиндексировать потолок», — добавил он.

Глава ФАС привел в пример препараты, которые стоили дешевле 10 рублей.

«Я думаю, что правильным было бы решение, что для всех этих препаратов, которые стоили дешевле 10 рублей, потолок поднять до 50 рублей. Потому что наши тоже умельцы — если просто отпустить цены, то они завтра 100 рублей и больше будут стоить. Потолок в 50 рублей достаточен. Девальвация была двукратная, поэтому, если твой препарат стоил 10 рублей, он предположительно должен стоить около 20 рублей, если ты покупаешь иностранное сырье», — пояснил он.

«Фармацевтический вестник»