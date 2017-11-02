Минздрав опроверг риск роста цен из-за системы мониторинга закупок

Так в Минздраве ответили на выступления начальника Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофея Нижегородцева, заявившего о риске увеличения бюджетных расходов на закупку лекарств после внедрения ИАС. По его словам, так может случиться из-за несовершенства Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), данные из которого планируется использовать в ИАС.

О том, что в ФАС опасаются именно роста цен на лекарства, писал РБК, однако в самом ведомстве эту информацию опровергли, уточнив, что речь идет об увеличении бюджетных расходов на закупку лекарств, так как несовершенство системы может привести к снижению конкуренции на торгах. По словам Нижегородцева, каталог лекарств для ИАС планируется формировать на основе ГРЛС, который находится в «неудовлетворительном состоянии». Проблема заключается в том, что в базе нет единообразия: например, название одного и того же международного непатентованного наименования (МНН) у разных производителей представлено несколькими способами, а это приведет к тому, что название одного и того же препарата ИАС будет считывать как разные лекарства, а это может привести к созданию искусственных монополий, ограничению конкуренции и, как следствие, к повышению расходов на закупку лекарств.

Однако в Минздраве поспешили заверить, что такой проблемы не возникнет. Как рассказали в ведомстве, с момента начала тестовой эксплуатации ИАС Минздравом России совместно с заинтересованными ведомствами ведется унификация сведений о международных непатентованных наименований (МНН) лекарств, их формах и дозировках в едином справочнике классификаторе лекарственных препаратов (ЕСКЛП). Кроме того, ведомством выработаны единые принципы ведения и передачи структурированных сведений из ГРЛС. «При этом объем сведений, содержащийся в ГРЛС, закреплен нормативным актом – порядком ведения государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения. Информация о том, что единый справочник-классификатор носит разнородный характер, не соответствует действительности», – говорится в сообщении министерства.

К моменту промышленной эксплуатации ИАС с 1 января 2018 года все государственные и муниципальные заказчики будут иметь возможность вносить информацию о контрактах на закупку лекарств в структурированной форме с использованием унифицированного ЕСКЛП, заверили в Минздраве. «Таким образом, утверждение, в том числе со стороны отдельных органов исполнительной власти, о том, что внедрение ИАС может привести к росту цен на лекарства, не соответствует действительности и, вероятно, основано на неполном понимании ими существа проводимой работы, к которой они активно привлекаются Минздравом России», – подытожили в ведомстве.

В августе 2016 года Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфином, Казначейством РФ и ГК «Ростех» разработать и утвердить «дорожную карту» по созданию информационно-аналитической системы и обеспечить ее ввод в режиме тестовой эксплуатации с 1 марта 2017 года, а в рабочем режиме – с 1 января 2018 года. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, система позволит Минздраву сэкономить не менее 10% бюджета.

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