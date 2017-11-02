40% врачей не общаются с медпредставителями

Аналитики Doctor Index выяснили, что медицинским представителям фармацевтических компаний удалось наладить рабочие отношения только с 59% сотрудников государственных медицинских учреждений и частных клиник из всех регионов страны.

Аналитическое подразделение сообщества «Доктор на работе» – Doctor Index – опросило врачей, заведующих отделениями, администрацию клиник, научных сотрудников, преподавателей медицинских факультетов, интернов, ординаторов – всего в исследовании приняли участие 1 068 человек. Выяснилось, что с 40% респондентов медицинским представителям вообще не удалось установить тесных рабочих контактов.

Doctor Index посчитал, с представителями каких фармкомпаний медики, по их собственному мнению, имеют наиболее успешные рабочие контакты. Только 5,4% участников опроса относительно тесно общаются с агентами отечественных фармкомпаний, остальные поддерживают связь с медрепами иностранных производителей. По России лидирует компания Bayer, тем не менее в Санкт-Петербурге медики чаще всего поддерживают рабочие отношения с представителями компании AstraZeneca. В Приволжском и Южном федеральных округах самыми популярными среди сотрудников медцентров оказались представители компании Berlin-Chemie, на Кавказе медики больше всего работают с представителями Astellas, на Урале – с представителями Gedeon Richter. Сибирские работники здравоохранения чаще всего взаимодействуют с медпредставителями компании KRKA. На Дальнем Востоке, где принять участие в исследовании решили только 27 человек, лучше всего наладить контакты удалось представителям Gedeon Richter, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

В среднем по России специалисты профиля «акушерство и гинекология» чаще всего сотрудничают с представителями компании Bayer – об этом сообщили почти 29% опрошенных. Самыми востребованными среди дерматовенерологов являются представители Roche – об этом Doctor Index сообщили 13% респондентов, 17% неврологов работают с фармпредставителями Takeda. Терапевты сработались с фармпредставителями компании KRKA – об этом говорили около 16% респондентов.

По данным исследования Doctor Index, 91,19% работников здравоохранения встречаются с медицинскими представителями лично. В середине 2017 года «Врачи РФ» выяснили, что, несмотря на законодательный запрет, медицинские представители приходят один раз в месяц к 58% врачей, к 32% – один раз в неделю, а к 10% – каждый день, при этом 88% таких встреч происходит на рабочем месте медработников.

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