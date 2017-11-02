ФАС поддержала саморегулирование рынка рекламы лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) «обеими руками» поддерживает идею саморегулирования рынка рекламы лекарственных препаратов. Об этом во время своего выступления на Национальном рекламном форуме рассказала заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина. Идею саморегулирования активно продвигают профильные ассоциации, которые готовят для фармкомпаний рекомендации по толкованию норм рекламного законодательства.

Никитина надеется, что эти рекомендации позволят выработать общие правила поведения для участников фармрынка, и это приведет к уменьшению работы ФАС. «Саморегулирование – это то, к чему, мы надеемся, придет отрасль, – заявила Никитина. – В этом смысле мы не боимся потерять какие-то свои полномочия, потому что если все будет работать без нас, то это просто отлично. Мы найдем чем себя еще занять».

В конце сентября юридическая компания «Гольцблат БЛП» совместно с Ассоциацией международных фармпроизводителей (AIPM), Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), Ассоциацией российских фармпроизводителей (АРФП), Союзом профессиональных фарморганизаций (СПФО) занялась разработкой рекомендаций для фармкомпаний по толкованию норм рекламного законодательства. Необходимость создания таких рекомендаций возникла в связи с тем, что ФАС и производители лекарств и БАДов в некоторых случаях по-разному толкуют закон «О рекламе», а разногласия означают ощутимые для бизнеса штрафы.

В общей сложности в черновой версии обзора «Гольцблат БЛП», которая есть в распоряжении Vademecum, содержится 12 глав, посвященных рассмотрению отдельных норм закона, касающихся использования слова «быстро», суррогатной рекламы, недостоверных сведений о характеристиках товара, некорректных сравнений и тому подобного. В докладе рассматриваются конкретные случаи нарушения фармкомпаниями закона «О рекламе» с выводами ФАС.

«Гольцблат БЛП» и фармассоциации должны представить ФАС окончательную версию рекомендаций в ноябре 2017 года. «Ждем в ноябре обещанных нам рекомендаций, – сказала Никитина. – Посмотрим, оценим. Очень может быть, что некие дополнительные правила игры появятся у нас уже с нового года».

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), фармкомпании стали самыми крупными рекламодателями в 2016 году. Их доля в структуре затрат на рекламу без учета интернета и скидок за объемы размещения составила 20% – это около 72 млрд рублей.

vademec