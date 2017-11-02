«ВЕРТЕКС» — лауреат Премии правительства РФ в области качества ФАС поддержала саморегулирование рынка рекламы лекарств » Строительство производственно-складского корпуса «Петровакс Фарм» идёт согласно плана Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку строительства производственно-складского корпуса фармацевтического предприятия, расположенного вблизи с. Покров городского округа Подольск. Застройщиком выступает «НПО Петровакс Фарм». «В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей, пуско-наладка оборудования. Работы в графике», — сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев. На 1-м этаже производственного блока предусмотрено расположение производственных и вспомогательных помещений. Компактное расположение помещений производственного блока, окруженных на некоторых участках обходным коридором, обеспечивает доступ к любой точке производства и выход к путям эвакуации с любого рабочего места. На 2-ом (техническом этаже) производственного корпуса расположены венткамеры и вентиляционное оборудование. Общая площадь объекта 2880 кв. метров. Плановое завершение строительства во 2 квартале 2018 года. gmpnews