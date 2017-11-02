«ВЕРТЕКС» — лауреат Премии правительства РФ в области качества

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» вошла в десятку лауреатов, которым присуждены Премии правительства РФ 2017 года в области качества.

Cоответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Среди лауреатов «ВЕРТЕКС» — единственный фармпроизводитель и одна из пяти компаний в категории организаций с численностью более 1000 сотрудников, сообщается на сайте Правительства РФ.

Компания отмечена за достижение высоких результатов в области качества продукции и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества, выездное инспектирование работы производителя проходило с 20 по 23 июня. В частности производство лекарств АО «ВЕРТЕКС» организовано в соответствии с требованиями стандарта надлежащей производственной практики GMP – соответствующие заключения Минпромторга РФ компания получила в 2015 году одним из первых в России.

«Столь высокая экспертная оценка российского фармпроизводителя с точки зрения обеспечения качества на уровне Правительства РФ – огромное достижение. Компания продолжит укреплять свои позиции и непрерывно совершенствовать систему управления качеством в соответствии с самыми актуальными стандартами, — отмечает генеральный директор АО «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский. – Не менее важное значение имеют подтвержденное обеспечение качества продукции и ответственность компании перед потребителями. Надеюсь, что будет усиливаться доверие к российским производителям, а со стороны государства поддержка станет еще более ощутимой».

В компании создана, внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества, которая соответствует национальным и международным стандартам: надлежащей производственной практики GMP, систем менеджмента качества ISO 9001, а также учитывает требования Руководств Международной конференции по гармонизации требований к регистрации лекарственных средств для человека ICH: ICH Q8 «Фармацевтическая разработка», ICH Q9 «Управление рисками по качеству», ICH Q10 «Фармацевтическая система качества». Система направлена ​​на обеспечение и постоянное поддержание должного уровня качества продукции и соблюдение требований текущих надлежащих практик в областях: обеспечение качества, логистика, производство, упаковка и маркировка, помещения и оборудование, контроль качества, разработка и исследования, а также совершенствование бизнес-процессов компании.

«ВЕРТЕКС» производит широкие линейки лекарств для применения в кардиологии, неврологии, гинекологии, оториноларингологии, аллергологии, дерматологии, гинекологии и др.

Продукция компании «ВЕРТЕКС» представлена в более чем 50 000 аптек в России (число областей, республик, краев, автономных округов – около 80), а также в Казахстане и Беларуси. Кроме этого, «ВЕРТЕКС» поставляет лекарства для сегмента госзакупок.

В августе 2015 года «ВЕРТЕКС» стал первым российским фармпроизводителем, который открыл завод в петербургской ОЭЗ на участке «Новоорловская» и начал выпуск лекарств. Площадка была построена за два года, площадь завода – более 20 000 м2. Возможности завода обеспечивают полный цикл от разработки до упаковки продукции в различных формах выпуска: таблетках, капсулах, мазях, спреях, кремах и др. Потенциальная мощность фармзавода — более 100 млн упаковок готовой лекарственной продукции в год.

gmpnews