«Р-Фарм» стал победителем половины из 20 аукционов на поставку препаратов от ВИЧ

По итогам проведенных Минздравом 20 электронных аукционов на поставку препаратов для ВИЧ-инфицированных, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, десять контрактов получит «Р-Фарм».

Министерство планирует заключить с компанией договоры на поставку восьми препаратов на общую сумму 2,5 млрд руб., следует из данных портала госзакупок. Еще семь тендеров поделили между собой компании «Фармстандарт» (601,6 млн руб.), «Профарм» (3 млн руб.), «Космофарм» (483,4 млн руб.), «Ирвин 2» (5,7 млн руб.), а также ГК «Биотэк», которая в этом году впервые участвовала в госзакупках на поставку препаратов от ВИЧ (342,2 млн руб.). На три аукциона общей стоимостью 32,5 млн руб. не было подано ни одной заявки. Все препараты должны быть поставлены в регионы не позднее 10 декабря этого года.

Аукционы проводились на 4 млрд руб., которые правительство дополнительно выделило из резервного фонда для обеспечения пациентов препаратами «в объемах заявленной потребности».

Представитель общественного движения «Коалиция по готовности к лечению» Алексей Михайлов отмечает, что выделение дополнительных средств на борьбу с ВИЧ из резервного фонда правительства произошло впервые за четыре-пять лет. Он считает, что избежать срыва поставок в этот раз удастся именно из-за жестких условий по срокам.

ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТ

gmpnews