Отечественные антибиотики укрепляют позиции на рынке

Объем рынка антибиотиков в России достиг 19,7 млрд рублей в ценах конечного потребления или 120 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года данный сегмент вырос на 3,9% в стоимостном выражении и остался практически на том же уровне в натуральном. Об этом свидетельствуют данные розничного аудита QuintilesIMS за 8 месяцев 2017 г.

Анализ структуры рынка позволил выявить различия в потреблении ЛС отечественного и импортного производства. Так, все большая доля продаж приходится на антибиотики, произведенные в России. По итогам 8 месяцев 2017 г. они заняли 54% от всего рынка в натуральном выражении, в сравнении с 8 месяцев 2016 г. эта цифра увеличилась на 3,3%. При этом объем продаж отечественных антибиотиков за рассматриваемый период составил 4,4 млрд рублей в розничных ценах или 64,5 млн упаковок.

В то же время продажи импортных антибиотиков заметно сократились, за 8 месяцев 2017 г. он составил 55,5 млн упаковок, что на 4,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Данная тенденция может свидетельствовать об укреплении позиций отечественных производителей на рынке антибиотиков и успешности реализации программы импортозамещения.



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