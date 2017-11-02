Gedeon Richter будет продвигать на рынок инновационное медизделие PriyaRing

Компания Gedeon Richter объявила о заключении эксклюзивного лицензионного соглашения с американской компанией Prima-Temp о выводе на рынок и продвижении ее инновационного изделия медицинского назначения PriyaRing во всех странах мира, кроме США и Канады. PriyaRing – это внутренний датчик, который позволяет определить даже незначительные колебания базальной температуры, которые происходят перед наступлением овуляции.

Согласно условиям соглашения, Gedeon Richter внесет авансовый платеж сразу после его подписания. Дальнейшие выплаты и лицензионные отчисления от продаж будут осуществляться в счет Prima-Temp после вывода продукта на рынок.

Помимо этого, Gedeon Richter приобрела миноритарный пакет акций Prima-Temp за 5 млн долларов США.

Д-р Лорен Костантини (Lauren Costantini), главный исполнительный директор компании Prima-Temp:

Мы рады, что нашим новым партнером стала одна из ведущих компаний, работающих в области женского здоровья. Gedeon Richter сможет использовать свой богатый опыт продвижения продуктов, применяемых в этой сфере, а также выйти на рынок цифрового здравоохранения за счет нашей инновационной технологии. Кроме того, такое стратегическое партнерство позволит Prima-Temp помочь женщинам в вопросах планирования беременности с помощью технологии Priya как только наша первая инновация станет доступной.

Эрик Богш (Erik Bogsch), генеральный директор компании Gedeon Richter:

Заключив это соглашение, Gedeon Richter продолжает усиливать свое присутствие в области женского здоровья. PriyaRing дает возможность женщинам лучше планировать беременность при помощи термометрии 21-го века. Мы стремимся начать сотрудничество с компанией Prima-Temp, чтобы разрабатывать и другие инновационные продукты, применяемые в гинекологии.

Gedeon Richter — венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе производитель лекарственных препаратов (производит около 100 генерических и оригинальных препаратов в более чем 170 формах). В активах компании 9 производственных и исследовательских предприятий, завод в России был открыт 20 лет назад и стал первой иностранной производственной площадкой компании. Продажи «Гедеон Рихтер» в России составляют около 20% от общего объема продаж в странах присутствия компании.

Prima-Temp – американская компания со штаб-квартирой в Колорадо, которая предлагает новые инновационные подходы к решению современных проблем в здравоохранении за счет применения термометрии 21-го века.

gmpnews